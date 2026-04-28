内外テック <3374> [東証Ｓ] が4月28日大引け後(17:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の7.8億円→13.8億円(前の期は15.2億円)に78.1％上方修正し、減益率が48.9％減→8.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億円→9.1億円(前年同期は11.2億円)に3.0倍増額し、減益率が73.1％減→18.8％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の100円→105円(前の期は100円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の通期連結業績予想につきましては、前回（2025年11月12日）修正発表時に、同年度下期に回復を見込んでおりました販売事業における受注が引き続き低位のまま推移するとの予想のもと、売上高及び各段階利益の下方修正をいたしましたが、生成ＡＩに必要なデータセンター用のＡＩ半導体の設備投資等が牽引役となり、顧客の在庫調整が解消に向かったことから、同事業における受注が第３四半期後半から徐々に回復し、第４四半期においても継続されたことのほか、販管費の抑制が進みましたことから、売上高及び各段階利益をそれぞれ上記のとおり修正することといたしました。



当社の配当方針は、経営成績、財務状況及び今後の事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30％以上かつ連結株主資本配当率（ＤＯＥ）３％以上を目標とし、業績に応じた配当を継続していくこととしています。この基本方針のもと2026年３月期の１株当たりの期末配当を100円（連結株主資本配当率３％ 連結配当性向92.1％）と予想し、2025年11月12日に公表しましたが、上記１．２．に記載のとおり2026年３月期通期連結業績予想について上方修正したことを踏まえ、１株当たりの期末配当予想を105円（連結株主資本配当率３％ 連結配当性向38.8％）に修正することといたしました。