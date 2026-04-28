【ファーム情報】ロッテ・河村6回無失点 ヤクルト・塩見2安打 オリックス・山岡は勝ち星なし4敗目
プロ野球のファーム・リーグは28日、ナイターを含めてファーム交流7試合が行われた。
楽天は巨人戦（森林どりスタジアム泉）に6―3。先発・坂井が6回5安打無失点で3勝目（1セーブ）を挙げた。ゴンザレスが初回に先制3号3ラン、吉野が8回の3号3ランなど2安打。巨人先発の育成選手・園田は5回6安打3失点で3敗目（1勝）。岡田が3安打、中山が2安打1打点をマークした。
ロッテはソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に1―0で完封勝利。先発・河村が6回4安打無失点の好投で2勝目（1敗）を挙げた。高部、中村奨が2安打。ソフトバンク先発・スチュワートは7回4安打9奪三振1失点で1敗目。山本、育成ドラフト2位・江崎（福井工大福井）が2安打をマーク。
ヤクルトは中日戦（戸田）に5―2。先発・下川が5回3安打6奪三振無失点で2勝目（2敗）。伊藤が2安打1打点、塩見と北村が2安打。中日先発・松葉は5回9安打4失点で3敗目（1勝）を喫した。味谷が3安打、辻本が2安打。
ハヤテはオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に6―0。先発・佐藤宏が9回129球を投げて5安打完封勝利で1勝目（4敗）を挙げた。広沢が3安打3打点、仲村、今村、野口が2安打1打点。オリックス先発・山岡は3回2/3を10安打6失点で勝ち星なしで地区ワースの4敗目。打線は5安打に終わった。
広島は西武戦（カーミニークフィールド）に6―1。先発のドラフト5位・赤木（仏教大）が4回5安打無失点で、3番手の松本が1回2/3を2安打2奪三振無失点で3勝目。前川が8回の3号3ランなど3安打、田村が9回に1号2ラン。西武先発・上田は7回1/3を6安打4失点（自責3）で3敗目（2勝）。打線は毎回の12安打を放ち、石井が3安打1打点、斎藤大と佐藤太が2安打だった。