個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパンは、小学５年生から高校３年生の子どもを持つ保護者８００人を対象に、「学習習慣と新学期のモチベーション実態調査」を実施した。

保護者に、子どもの学習習慣を身につけるうえで、家庭だけでは難しいと感じることがあるか尋ねたところ、６３．１％が「感じている」（非常に感じている：１５．６％、やや感じている：４７．５％）と回答した。継続的な学習習慣をいかに築くかは、より幅広い視点からのアプローチが求められる問題として浮き彫りになっている。

ゴールデンウィーク明けにおける子どもの学習意欲や生活リズムの乱れ（いわゆる“五月病”傾向）について心配しているか尋ねたところ、４６．７％が「心配している」（非常に心配している：１０．６％、やや心配している：３６．１％）と回答。長期休暇後は生活リズムの切り替えが必要となる時期でもあり、新学期の疲れが残る中での再スタートに対して、一定の不安を感じている保護者が多い状況がうかがえた。

これまでの新学期やゴールデンウィーク後のストレス（五月病）対策として効果があった家庭での対応について尋ねたところ、最多回答は「無理をさせない（３２．８％）」。次いで「干渉しすぎない（２７．５％）」、「子どもの話をよく聞いた（２６．２％）」と続いた。過度に介入するのではなく、子どものペースを尊重しながら見守る関わり方が、家庭内でのストレス軽減につながっている可能性が分かった。