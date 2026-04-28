浦和は２８日、マチェイ・スコルジャ監督及びスタッフの契約解除、田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を受け、堀之内聖スポーツダイレクター（ＳＤ）が取材に応じた。スコルジャ監督に契約解除を伝えたのは２８日朝。堀之内ＳＤは「マチェイさんとは、勝てていない現状の中で、何かを変える必要があるのではないか、と議論した。その議論をもって、クラブとして大きな変化を生む必要があるという決断に至った。（昨日）マチェイさんから話し合いの場を持ちたい、と言われ、協議した結果が、この決断に大きく関わっています」と経緯を明かした。

２９日の川崎戦から指揮を執る田中達也暫定監督は、２６―２７年シーズンからスタートするＵ―２１チームの監督就任が決定しており、トップチーム監督は百年構想位リーグのみ。来季以降の新監督は国内外を含めてリストアップし、堀之内ＳＤを中心に選任作業を進めていく。堀之内ＳＤは「日本のサッカー、Ｊリーグを知っていることは重要。海外で結果を残しても、日本のサッカーに適応することは難しいとわかってきました」と語り、日本、Ｊリーグの環境に適応しうる監督の中から、新監督を選ぶ可能性を示唆した。