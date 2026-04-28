プロボクシングの「チャンピオンズロード」（報知新聞社後援）が２９日に大阪・エルシアターで開催される。２８日は大阪市内で前日計量が行われ、祖父に元ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ヘルマン・トーレス氏を持つエスピノサ力（りき）、エスピノサ龍イサック（ともに大鵬）の兄弟がクリアした。

デビュー戦となる兄・龍イサックは、西日本新人王戦スーパーフライ級４回戦で通算６戦２勝３敗１分けの伊東伸喜（神拳阪神）と対戦する。弟のサポートをするうちに影響を受け、昨年８月のプロテストに合格。自身のセールスポイントを「距離感」とアピールし、「練習の疲れもなく順調にきた。きれいなボクシングで倒したい」と自信をにじませた。

弟・力はメインのスーパーフライ級６回戦で、通算９戦６勝（３ＫＯ）３敗の砂川朝都夢（琉豊ＢＳ）と対戦。勝てばＡ級（８回戦以上）昇格となる。プロ７戦目で初黒星を喫した昨年８月以来のリング。序盤の手数不足が影響した反省を踏まえ「トレーニング量を増やして、ボクシングに対する姿勢も見直した。圧倒的な試合をして、兄弟そろって勝ちます」と誓った。