校外学習の目的で平日最大3日間学校を休める愛知県の「ラーケーション」制度で、県は、「アジア・アジアパラ競技大会」を観戦する場合は、休みを追加で2日取得できると発表しました。

校外学習のために子どもが平日に学校を休んでも欠席扱いにならない「ラーケーション」制度は、愛知県で2023年に導入され、名古屋市を除く県内53市町村の公立学校で取り入れられています。

大村知事は28日、通常3日間まで休みを取得できる「ラーケーション」について、「アジア・アジアパラ競技大会」を観戦する場合、追加で2日取得できるようにすると明らかにしました。

これは、子どもたちにトップレベルの競技に触れ、スポーツに親しんでもらうことなどを狙いとしています。

また愛知県は、県内在住の親子を「アジア競技大会」「アジアパラ競技大会」それぞれに2026組、1組4人以内を抽選で招待することも決めました。

対象となる親子は2008年4月2日以降に生まれた子どもと、その保護者です。

ラーケーション制度の活用を促すためで、申し込みは5月1日から31日までです。