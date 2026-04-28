世界の目が中東の戦争に釘付けになる裏で、実はロシアとウクライナが「今すぐ戦争をやめたい」と水面下で停戦に動いているという。さらにそのドサクサに紛れ、世界のマネーが集まる「第2のドバイ」が誕生しようとしている。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】空のルートの激変で…世界が中東有事に気を取られる隙に“第2のドバイ”が爆誕するワケ

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月17日配信）

連日のように報道される中東情勢。イランへの攻撃、ホルムズ海峡の封鎖懸念、原油価格の急騰――私たちの目は湾岸地域に釘付けになっている。しかし、欧州・中東を拠点に機関投資家の資金を運用するヘッジファンドマネージャーの塚口直史氏（著書：『コロナショック後を生き残る日本と世界のシナリオ』すばる舎）の視線は、別の場所に向けられていた。

「今あまり話題になっていないんですが、皆さんの注目が中東に注ぎ込まれている最中、実はウクライナ戦争について停戦の動きが出てきているんです」

ロシアにとってもウクライナにとっても“もう割に合わない”

すでに4年以上が経過し、終わる気配を見せない消耗戦。だが、塚口氏は「両者ともどこかで戦争はやめたいと思っている」と断言する。その根拠は、皮肉にも中東有事という“外圧”にあった。



塚口直史氏

原油価格が急騰した今、ロシアにとってエネルギー輸出は巨大な商機のはずだ。しかし、戦争を続けている限り経済制裁で身動きが取れない。「制裁を解除してもらって、早く販売したいという話がある」と塚口氏は言う。さらに、世界的な不景気に陥れば中国がロシアの原油を買う余力を失い、ウクライナ側もヨーロッパの経済が疲弊すれば兵器などの後方支援が細ることを恐れている。

塚口氏によれば、ウクライナの交渉担当トップからも「停戦に近づいている」という発言が出ているという。双方にとって、高くつく現代戦をこれ以上長引かせるメリットが失われている現実があるのだ。

空のルートが激変…世界のマネーが集まる「第2のドバイ」

停戦への動きが現実味を帯びる中、地政学とマネーが交差する意外な場所で「新たな特需」が生まれようとしている。

かつて東京からパリへ飛ぶ旅客機は、ロシア上空を経由するルートが主流だった。それがウクライナ戦争で封じられると、代わりに中継地点（ハブ）として浮上したのが中東のドバイだった。ところが今回、中東の有事によってそのドバイ経由にも危険が生じた。「今どういう状況なのかというと、東京からアゼルバイジャンやアルメニア、ジョージアの上空を通ってパリに行く形になっている」と塚口氏は説明する。

この空のルートの強制的な移動こそが、巨大な投資チャンスを示すシグナルだ。「そういった国がもしハブになるチャンスがあるならば、第2のドバイ、第3のドバイというのは考えられなくもない」。

ホルムズ海峡の封鎖危機と無関係な位置にあるオマーンは、独自ルートの輸出を武器にこの戦争の最中にGDPを大きく上昇させているという。代替ルートを持つ国が恩恵を受けるという構図が、世界のマネーの流れを静かに変えつつあるのだ。

プロ投資家の目は、有事の混乱と無縁の国に

「どこかの国の有事に巻き込まれてしまう状況の中で、影響を受けない資産があるならば、それはものすごい価値がある」と塚口氏は語る。有事の混乱とは無縁の新興国市場に、今、世界のプロ投資家の視線が向けられているのだ。

では、私たちがこれから目を向けるべき「具体的な国名」と「投資の組み入れ方」とは一体何なのか？世界の構造が激変する中で、個人が生き残るための具体的なシナリオについて、塚口氏が動画のなかでさらに踏み込んで語っている。

※この動画は2026年4月14日に収録されました。

〈株価は上がるのに庶民だけが地獄を見る…経済のプロが警告する、政府の“補助金”が招く「無限大インフレ」の罠《ポストイラン攻撃》〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）