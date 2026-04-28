〈空のルートの激変で…世界が中東有事に気を取られる隙に“第2のドバイ”が爆誕するワケ〉から続く

物価高から庶民を救うはずの「補助金」が、実は物価を“無限大”に暴騰させる最悪の引き金になるという。大企業は値上げできるため株価は下がらないが、すべてのツケを払わされ地獄を見るのは消費者だけだ。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】株価は上がるのに庶民だけが地獄を見る…経済のプロが警告する、政府の“補助金”が招く「無限大インフレ」の罠

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月17日配信）

中東有事などで物価が急騰すれば、政府は補助金を出し、財政支援で庶民を助けるべきだ。それは「当然の政策」ではないか――誰もがそう思うだろう。しかし、ヘッジファンドマネージャーの塚口直史氏（著書：『コロナショック後を生き残る日本と世界のシナリオ』すばる舎）は、その常識を静かに、鮮やかに覆してみせた。

「財政を拡大して需要を無理やり増やそうとすると……理論的には無限大に価格が上がる結果になってしまう」

政府が庶民を助けようとする行為が、なぜ物価を「無限大」に押し上げる罠になるのか？ その恐るべきメカニズムの鍵は「モノの供給量」にある。

モノが「物理的に増やせない」とき、補助金は“燃料”になる

イラン攻撃によってホルムズ海峡が封鎖され、原油の供給がストップした場合、事態は通常のインフレとは全く異なる様相を呈すると塚口氏は指摘する。

通常、供給に問題が起きればモノの値段は上がる。しかし、ホルムズ封鎖のような「物理的な供給のストップ」が起きると、価格がどう動こうが供給量を一切増やせない「垂直」の状態に陥ってしまうのだという。



塚口直史氏

真の恐怖はここからだ。この「モノが物理的に増やせない状態」に対して、政府が財政拡大や補助金の支出を行った場合どうなるか。

「需要を無理やり増やすと、理論的には無限大に価格が上がってしまう。社会的公正がものすごく毀損される形になる」

物理的にモノが増やせない状況で、補助金という資金だけを市場にバラ撒けば、それは単なるインフレの「燃料」にしかならないという。

株価は安定、ダメージを被るのは「消費者のみ」

原油価格が50%を超える上昇を見せているにもかかわらず、株式市場は致命的な暴落を見せていない。この「奇妙な安定」の理由を、塚口氏は「ちょっと悲しい話」と前置きしながら説明した。

「企業はこの値上げ分を価格に転嫁できる。でも、転嫁される先は誰かというと、消費者になってしまう」

この経済的な大打撃をダイレクトに被り、追い詰められるのは消費者である。アメリカではすでにその兆候が数字に表れており、イラン危機の影響が1ヶ月しか含まれていない3月の消費者物価指数が急上昇した。「日本もそのうち、そういうふうにならざるを得ない」と塚口氏は警鐘を鳴らす。景気悪化と物価上昇が同時に襲いかかる「スタグフレーション」の足音が近づいているのだ。

日銀が「様子見」をすれば最悪の事態へ

すでにイタリアでは航空機のジェット燃料枯渇懸念から国内線が飛ばず、地方移動には電車の利用が求められているなど、生活への影響が始まっている。塚口氏は「物理的に増やせない以上、省エネ・節制を国民に伝えることが政府の責務だ」と語る。

では、この絶望的な連鎖の中で、日本銀行はどう動くべきなのか？

塚口氏は、今の局面での「様子見」こそが最も危険な判断ミスになりかねないと断言する。なぜ今すぐ利上げに踏み切る必要があるのか。そして、過去の危機で見られた「有事の円買い」が今回まったく起きないという“日本の致命的な構造的弱点”については、動画の中でさらに生々しく語られている。

※この動画は2026年4月14日に収録されました。

（「文春オンライン」編集部）