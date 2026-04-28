痛恨のリタイアだ。

【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題あり

阪神の近本光司（31）が、26日の広島戦で高の151キロ直球が左手首に直撃して骨折。全治は発表されていないが、一般的には2〜3カ月を要するといわれており、前半戦中の復帰は絶望的とみられる。

近本は1年目から鉄人級の働きを見せてきた。2023年に死球で肋骨を骨折し、約3週間離脱したことを除けば、プロ1年目の19年からほぼ全試合に出場。長期離脱となれば、チームに与える影響は小さくない。

阪神の攻撃陣と言えば、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔の中軸トリオの存在が目立っているが、チーム内外では「阪神は近本のチーム」との声が多い。ライバル球団の首脳陣のひとりがこう言う。

「昨年までプロ7年間で6度の盗塁王を獲得した足はもちろんのこと、打率も毎年、2割8分前後をキープ。近年は四球数が増え、出塁率も高く、得点も多い。近本が出塁すれば、盗塁、エンドランなど足を絡めた攻撃ができるうえ、相手バッテリーが近本の足を警戒してストレート中心の配球になることもあった。中野、森下、佐藤輝らが配球を読みやすかったのは確か。近本と同じ役割を果たせる選手はいない。中野以下、上位の打者にしわ寄せがいくのは間違いない。得点力が低下する可能性は高いでしょう」

守備面のマイナスも大きい。

21年から5年連続でゴールデングラブ賞を受賞している近本は、決して強肩とはいえないが、脚力と打球判断の良さを生かした守備範囲の広さは12球団屈指。刺殺数も毎年、上位にランクインするなど、多くの失点を防いできた。

そんな近本の離脱は、今季の阪神の戦いぶりを見ればかなりの痛手といっていい。

現在チームが首位に立っているのは、リーグトップのチーム打率.259、103得点の強力打線あってこそ。チーム20盗塁もリーグトップで、近本がそのうち6個を稼いでいた。近年は投手王国を誇ったものの、チーム防御率3.15、80失点はともにリーグ4位。打ち勝つ野球がハマっているのが現状だ。

コーチ経験のある球団OBがこう言う。

「近本の代役のセンターは福島、高寺あたりでしょう。ドラフト3位の新人外野手の岡城が緊急で一軍合流した。右翼の森下もセンターの経験がある。守備はある程度カバーできても、『1番打者』の代わりを務めるのは極めて困難です。森下、佐藤輝、大山が長打を量産してカバーできればいいですが、6番以下の下位打線は機能しているとは言い難い。球団周辺では早くも、トレードによる補強が噂されています。日本ハムあたりは外野手の余剰人員が多く、狙い目。動きがあるかもしれません」

藤川監督の選手起用や采配もより重要になってくる。前出の球団OBが続ける。

「藤川監督は近本が死球を受けた試合で、怒り心頭だったと聞きました。その前日の試合でも森下が広島の投手から同じ左手首に死球を食らってますからね。藤川監督は今季、球団としては2リーグ制以降初となるリーグ連覇を達成したい。史上最速で優勝した昨季は、23年優勝時とメンバーがほぼ同じ。岡田前監督時代の『遺産』があったうえ、ライバル球団の体たらくもあって、『普通にやったら勝てる』との声が少なくなかった。阪神は直近3年間で2度優勝していますが、ともに年間通して主力が試合に出続けたことが大きい。連覇を逃した24年は、佐藤輝、大山が相次いで二軍落ちするなど苦しい戦いを強いられた。ただでさえ今季は、春季キャンプでリリーフエースの石井大智が左アキレス腱を断裂。今季中の復帰は絶望視されている。正念場を迎えたのは確かです」

連覇阻むジンクス

藤川監督は就任以来、選手のコンディション管理に細心の注意を払っている。死球などの不慮の事故はともかく、疲労蓄積などによる「防げる故障」は是が非でも避けたいところだ。

過去、阪神がリーグ連覇を果たせなかったのは、主力が故障や不振で途中離脱したことが要因となったケースが多い。

日本一を達成した1985年の翌86年は、4番の掛布雅之が4月に左手首に死球を受けて骨折。5月に復帰したものの、その後もケガに悩まされ、不振に終わった。エースの池田親興も故障で前年の9勝から4勝と大きく勝ち星を減らし、3位に終わった。

05年は鉄壁リリーフトリオの「JFK」を擁して優勝したものの、翌06年6月に、前年打点王の今岡誠が右手を故障、抑えの久保田智之が右手を骨折して相次いでリタイア。最終的に落合中日との一騎打ちに敗れ、2位に終わった。主力の離脱が連覇を阻む……。一種のジンクスといっていい。

今季の藤川阪神の命運は、石井、近本の離脱をいかにカバーするかにかかっているといえそうだ。

◇ ◇ ◇

昨秋ドラフトで３球団競合の末に獲得した立石正広がここまで期待を裏切り続けているのも痛手だ。すでに３度も故障しているが、その原因は何なのか。元陸上選手で筑波大准教授の谷川聡氏は、実際にその様子を見た上で「走り方」にも課題があると指摘する。いったい何がどう悪いのか。●関連記事 【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題あり では、それらについて詳しく報じている。