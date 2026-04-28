女性アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（41）が28日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児を出産したことを発表した。

「2026.4.25 3314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と男児を出産したことを発表。子供を抱っこする写真も披露した。

「入院してから約35時間半後、結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました」と帝王切開になったことを明かし、「今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれでよし。よく頑張りました」と振り返った。「産まれて１日で顔も変わるし、成長していく一瞬一瞬が見逃せませんね。これからよろしくやでぇ」とつづった。

また出産までの経緯も細かく説明。「41w2dで入院 子宮口開く処置 完全破水 陣痛くる 13時間後に麻酔（無痛分娩にむけて） 1度落ち着く 2日目朝から陣痛促進剤 子宮口全開になり、いきむが子供が降りてこず、夜に緊急帝王切開 無事誕生」と壮絶なお産を振り返った。

KONANは23年8月に結婚を発表。今年3月に第1子妊娠を発表し、妊娠9カ月のマタニティーフォトを公開。今月24日には出産予定日を過ぎ、入院したことを報告していた。