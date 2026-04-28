◇ONE SAMURAI 1 ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日に開催する「ONE SAMAURAI 1」の前日公開計量イベント「ONE SAMAURAI 1前日公開計量＆フェイスオフ」が、28日に有明アリーナで行われた。メインイベントのONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦が引退試合となるK-1元3階級制覇王者の武尊（34＝team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）の両者がハイドレーションテストそして計量をクリア。約10秒間の危険なフェースオフを見せた。

午前10時から行われた計量とハイドレーションテスト。武尊はハイドレーションテストをクリアして134ポンド（60.78キロ）で1発パス。鍛え上げられて仕上がった“バッキバキ”の肉体美でガッツポーズを見せると拍手が上がった

対戦相手のロッタン・ジットムアンノン（タイ）もハイドレーションテストをクリアして134.8ポンド（61.14キロ）と一発パスした。計量をクリアしたロッタンは笑顔を見せる場面もあった。

午後5時からの公開計量＆フェースオフイベントでは、約10秒間の額と額を合わせるバチバチのにらみ合いを見せた。ロッタンは最後まで武尊から目を離さなかった。

現役ラストマッチとなる武尊は「対戦を受けてくれたロッタン選手に感謝します」と対戦相手に感謝。そして「今回最後の試合で僕の心と身体の全部を使って明日は必ずロッタン選手を倒す」と誓った。

対してロッタンも「武尊選手の引退試合の相手に指名してもらって本当に光栄です。明日は全力で臨んで、勝利を持ち帰りたい」と自信をのぞかせた。