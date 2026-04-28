¸µµð¿ÍÅê¼ê¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ë¼Â¤Ï¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÆþ²ñ
¡¡µð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢DeNA¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÎÓ¾»ÈÏ»á¡Ê42¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡DeNA»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÀÐÀîÍºÍÎ»á¡Ê39¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈMC¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê57¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û¡Ê43¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖËÍ¤º¤Ã¤ÈÀéÍÕ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢ÀéÍÕ½Ð¿È¤Ç¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤«¤é°¤Éô¿µÇ·½õ¤µ¤ó¤¬ÀéÍÕ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤ª¤é¤ì¤Æ¡£¤è¤¯²°¾å¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¡ÈºÇ¸å¥í¥Ã¥Æ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¥í¥Ã¥Æ¤Ë¼Â¤Ï¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£