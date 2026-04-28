高級魚尽くしの定食を550円で提供しているにもかかわらず、お客が来ないと嘆くお店がSNSで大バズりしていた。写真の定食は天然のヒラマサやマダイ、脂の乗ったアジのお刺身や焼き魚など、都内では数切れのお刺身でさえワンコインじゃ食べられない、とれたての魚を使った料理がこれでもかと並べられている。

【画像】「これで550円はバグ」「狂ってる」… Xでバズりまくった“限界突破の海鮮定食”を求めて長崎・五島列島を目指した道のりを写真で一気に見る



反響を呼んだSNSの投稿画像。「これで550円はバグ」「狂ってる」というリアクションが寄せられた

写真は定食全体を俯瞰で撮影したシンプルな構図ながらも、その収まりきらないボリュームが海鮮好きでなくとも、たまらなく刺さる。それでもお客が“0”のときもあると落胆するオーナーのため息が多くの共感を生んでいた。

なぜ人が来ないのか。そもそも550円で提供して赤字にならないのだろうか？ 謎に包まれた魅惑の海鮮定食も一度食べてみたい。お店の所在地である長崎県に向かおう。

話題のお店は長崎県新上五島町に

漁獲高全国3位の漁場に恵まれた長崎県。話題のお店は本土からさらに船で渡った先にある五島列島の一つ中通島で営まれている。

民宿を経営しており、定食は宿泊者の夕食（宿泊代に＋550円）として提供されているそうだ。

ちょうど長崎の沖合にある軍艦島で取材をする予定があったため、取材後そのまま五島まで行ってしまおうと段取りを組んだ。

軍艦島での釣りを通じて長崎の歴史に触れたあと、長崎港ターミナルから九州商船に乗って約90分、有川港へ到着 （*1）。

*1 2025年8月25日より長崎港ターミナルから有川港のルートは無期限休止中。現在は長崎港から奈良尾港へ向かうか、佐世保港から有川港へ向かうルートが一般的だ

渡島手段が海路しかないため、ターミナルがある有川、青方、奈良尾が上五島では最も栄えた街になる。お目当ての宿「焦がれ香」のチェックインは15時から。まだ時間があったので、周辺の堤防で釣りをして時間を潰すことにした。

ふらっと始めた釣りでまさかの釣果が

有川から国道384号線を南下し、10分ほどで青方港へ到着。

時化から街を守るように大きく延びた堤防は全長250mにも及ぶが、釣り人は私を含めてたった3人だけ。まさにガラ空き状態。

釣りの聖地とも呼ばれる五島だが、空路における直行便がないため、沖縄や鹿児島の離島に比べて島外から観光客が訪れにくい。

実際に首都圏から上五島に向かうには長崎空港か福岡空港へ向かい、バス、フェリーと乗り継ぐため、どうしても半日は要する。1泊2日のスケジュールでは往復で終わるため最低でも2泊はほしい。ゆえに人が殺到せず、釣り場が守られているわけだ。それでは遠慮なく先端で竿を出させていただこう。

牡蠣を餌にかぶせ釣りをしたところ、小型のイシダイが毎投あたるほど活性が高い。海の豊かさが感じられる。首都圏民からすれば釣り人より魚が多いってだけでも“聖地”なのだ。

油断していると、得体のしれない大物をばらしてしまった……。

が、イシダイにメジナ、空針を小魚だと勘違いして喰らいついてきたうっかりカンパチが釣れるなど、ふらっと立ち寄った堤防の釣果としては十分であった。

焦がれ香にチェックイン

有川へ戻り、国道から脇道へ入ると、車1台がやっと通れる細い道へ抜ける。迷路のような住宅街を進み、ナビが案内を終えると、そこには古風な平屋が佇んでいた。外壁にはポップな字体で「焦がれ香」と書かれている。すぐに目的地だとわかった。

中へ入るとオーナーの根田さんが出迎えてくれた。古風な外観とは異なり、インテリアは洋風モダンにあしらわれ、カフェスペースが併設されている。

実はオーナーの根田さんの本職は漫画家なのだとか。その傍ら五島に移り住み、民宿とカフェを営む異色の経歴だ。壁には漫画やイラストがところせましと飾られており、根田さんの漫画愛があふれている。

宿には他にもコワーキングスペースや漫画コーナーもあり、室内でも充実して過ごせる環境が整っている。それをほぼ一人で経営しているのだから驚きだ。

1日2組限定で宿泊できて（素泊まりは4400円）、話題の550円定食は食事付きプランで予約した宿泊者のみいただくことができる。夕食付きで約5000円。いまどき素泊まりでも探すのが難しい。にもかかわらず、この日の予約は平日ともあり私一人だけだ。お客様が来ないSNSでの嘆き投稿が現実味を帯びてきた。先にお風呂に入り、夕食を待つ。

え、これが550円ですか…？ 豪華な海鮮が目白押し！

お風呂から戻るとすでに食事が準備されていた。どう考えてもワンコイン定食とは思えない品数だ。SNSでみた写真よりも実物の方がインパクトがすさまじい。完食するのに覚悟が伴うほど圧倒的なボリュームに見える。

感動していると根田さんが一品ずつ丁寧に説明してくれた。

・ヨコワ（マグロの幼魚）、イサキ、トビウオのお造りとアジのなめろう

・サワラの西京焼き

・アジの唐揚げ（甘辛タレ漬け）

・マグロの煮つけ

・イセエビのお頭入り味噌汁

・ピーマンのおひたし

どれも五島で獲れた地魚を使ったここでしか食べられない贅沢な料理だ。一日釣り倒して空かせたお腹を満たしていく！

まずはお刺身から。ヨコワはクロマグロの幼魚でありながらも赤身の旨味がしっかり感じられ、ほのかに乗った脂も相まって美味い。ビンチョウマグロのようなもっちりとした食感も成魚とは異なる味わいがある。

一方でトビウオは淡白な白身だが、ほのかな青魚特有の風味にもちもちとした食感が上品でよい。関東のスーパーでも流通している魚だが、少し臭いが気になり、お刺身で食べられる鮮度の物は稀。雑味のない状態は島ならでは。

イサキは個人的に隠れ高級魚の一尾で、白身で脂の有無にかかわらず身そのものの香りと旨味が強い。炙りやそのままでも美味しい魚だが、漬け、コブ締め、塩麹漬けなど味を添加してこそ化ける側面もある。黒潮の影響を受ける長崎県での漁獲高が多く、県を代表する魚といっても過言ではない。

アジのなめろうはごま油の風味が食欲をそそり、1杯目のご飯を空にするには十分な“おかず力”がある。心配無用。白米のおかわりは自由だ。

続いてサワラの西京焼きをいただく。

ブリのようにサイズによって名前が変わる魚で、30cmだとサゴシと呼ばれる。サゴシサイズでも身に芳醇な香りをまとい、焼いても硬くならないふわっとした高級魚サワラの片鱗をみせる。

西京焼きにして甘辛いみその旨味を加えることで、サイズによる脂の少なさをカバーしているように感じる。小アジを丁寧にさばいて自家製の甘辛いタレに浸した竜田揚げも美味い。箸が止まらない。箸を休める暇がない！

イセエビのお味噌汁は1杯のために頭の出汁を全出力しているため、エビ特有の濃厚な旨味がきいて贅沢な一品だ。イセエビはたまたま入荷できたそうで、運がよかったみたいだ。全ての品において仕入れ状況で内容が変わるため、料理は当日までお楽しみなところが魅力でもある。

明日はどんな料理がでてくるのだろうか？ 予定がなければ、この定食目当てに連泊したいほどだ。

格安で食事が提供できる“意外な理由”

世の中の流れはインバウンドブームで観光地の宿泊や食事代は値上がりするばかり。そんななかでも真逆の激安定食を提供しているのは、五島まで渡島するハードルの高さが関係しているという。

「私が島に来て魚を食べたとき本当に美味しいと感じたので、島の魚を皆さんにも食べてもらいたいという思いで民宿を始めました。しかしいざ始めてみると上五島に来るハードルがすごく高いことに気づきました。島に来るだけでも時間とお金がかかるわけだからせめて島では美味しいものをお手軽な価格で楽しんでもらいたいと思い、550円という他ではありえないインパクトのある価格で提供しています」（根田さん）

さらに上五島は交通の利便性が良いとはいえないため、島内にあるお店は観光客向けよりも内需に寄せて、海鮮より島人が食べたい料理を提供するお店が多いという。とはいえ、観光で上五島を訪れる人ももちろんいる。そういった理由で観光客向けの宿をオープンしたともいう。

それにしても原価がいくら安いとしても赤字にならないのだろうか。一番の疑問を尋ねてみた。

「赤字にはならないギリギリの価格設定です……（笑）。スーパーの鮮魚品も島外に比べれば驚くほど安いですが、さらに市場で購入したり、PRのお手伝いをするかわりに安く卸してくれるパートナー企業さんがいたり、友達が釣った魚を持ってきてくれたり……。島ならではの繋がりで成り立っています。

味付けをほめてもらうこともありますが、シンプルな味付けでも美味しいのは魚のおかげです。来るのは大変だと思いますが、ぜひ五島まで食べに来てもらいたいです」（同上）

「来島してもらうにはこちらも歩み寄らないといけない」という根田さんの信念はSNSを通じて多くの人に伝わっている。私もその一人だ。

美味しい魚が食べたければ五島へ！

見た目の豪華さに釣られて上五島中通島へ来たものの、実際は映えだけでなく素材の良さ、それを引き立てるひと手間によって、写真では伝えきれない料理の深みと温かさを感じることができた。

コスパやタイパが求められる現代であろうと、時間と労力をかけてでも味わうべき価値が五島にはあるのではないだろうか。五島はいい意味で背伸びしていない島の風土で居心地が良い。釣り場と魚に恵まれた上五島。長期休みがあればぜひ旅行を検討してもらいたい。

（ぬこまた釣査団（大西））