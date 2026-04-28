【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通するひらがな2文字を埋めてみよう！
言葉の中に隠れた共通のピースを探し出す「ひらがなクイズ」！
今回は、透明感のある素材で作られた製品から、コートで躍動するアスリートの呼称、さらに相手を思いやる尊いマインドまで、日常のさまざまな文脈で使われる3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。思考をクリアにして、頭の中をすっきりと整理しましょう。
がら□□い
てに□□んしゅ
さーび□□いしん
ヒント：相手に喜んでもらおうと尽くす、おもてなしの気持ちを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すせ」を入れると、次のようになります。
がらすせい（ガラス製）
てにすせんしゅ（テニス選手）
さーびすせいしん（サービス精神）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、製品の材質を示す表現、スポーツ界の職業名、そして内面的な姿勢を表す言葉という組み合わせでした。ひらがなの「すせ」という共通の響きを介して、外来語と漢字の熟語がパズルのようにあざやかにつなぎ合わされています。知識の引き出しを丁寧にひも解き、すっきりと正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、透明感のある素材で作られた製品から、コートで躍動するアスリートの呼称、さらに相手を思いやる尊いマインドまで、日常のさまざまな文脈で使われる3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。思考をクリアにして、頭の中をすっきりと整理しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
てに□□んしゅ
さーび□□いしん
ヒント：相手に喜んでもらおうと尽くす、おもてなしの気持ちを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：すせ正解は「すせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すせ」を入れると、次のようになります。
がらすせい（ガラス製）
てにすせんしゅ（テニス選手）
さーびすせいしん（サービス精神）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、製品の材質を示す表現、スポーツ界の職業名、そして内面的な姿勢を表す言葉という組み合わせでした。ひらがなの「すせ」という共通の響きを介して、外来語と漢字の熟語がパズルのようにあざやかにつなぎ合わされています。知識の引き出しを丁寧にひも解き、すっきりと正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)