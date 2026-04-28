近本の穴はどう埋める？近鉄OB佐野慈紀氏の考察 外野守備の要 センターには“絶好調男”を指名「そこまで懸念する必要はない」
森下が攻守にわたってキーマンとなりそうだ（C）産経新聞社
野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は不動のリードオフマン、近本光司が負傷離脱となった阪神のチーム状況を考察する。
【動画】これはえぐい！森下の圧巻のホームランシーン
首位を走る阪神に衝撃が走った。
不動のリードオフマン、近本光司が4月26日に行われた広島戦（甲子園）の8回二死で相手左腕の直球が左手手首を直撃。その後病院に向かい、骨折が判明した。
近本といえば、近年のチームを象徴する存在だ。最多安打、盗塁王のタイトルに輝き、1番・近本、2番・中野拓夢の不動の1、2番コンビが勝負の流れを作ってきたのは間違いない。
ただ戦いは続くとあって、“近本の穴”を埋める存在にも目が向いている。
チームの攻撃の要の離脱は計り知れない痛手と思われるが、佐野氏はこの状況を冷静に分析する。「不動のトップバッターですから影響がないことはないですが、こういうアクシデントは避けられない。本人は無理せずしっかりケアしてもらいたい」と先を見据える。
注目の外野守備、中堅を守る選手に関しては「まずは森下ぐらいしかいないかな」と今季ここまで打率.309、7本塁打と圧巻のパフォーマンスを示している若き右の大砲に守備でも大事な役割を担ってほしいとした。
「他の選手は正直不安かな」としながら、「近本みたいな守備範囲は望めないかもしれないが、そこまで懸念する必要はない」と森下の守備力も認められていることで攻守にわたっての奮闘を期待するとした。
その上で現在首位のチームに関しては「クリーンアップがしっかりいるので、もうちょっとピッチャー陣をさらに整備できれば不安は残らない」と、最近不安定となっている救援陣の整備などの課題も口にした佐野氏。
2023年の日本一、昨年のリーグ優勝で大きな支えとなった不動の1番打者を欠き、藤川球児監督がどんな用兵を見せていくかも注目となりそうだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。