「生存確認できてうれしい」セカオワ・Fukase、約1カ月ぶりに更新。Saoriとの2ショットに「関係すてき」反響
4人組人気バンド・SEKAI NO OWARIのFukaseさんは4月26日、自身のInstagramを更新。メンバーのSaoriさんと並んで笑顔を見せるツーショットや自身のコーディネートなどのオフショットを公開しました。
【写真】Fukase、多彩なオフショット公開
約1カ月ぶりとなるオフショットの投稿にファンからは「生存確認できてうれしいです」「久しぶりの投稿ほんとに嬉しい。深瀬くんとさおりちゃん、ずっと一緒がいいなぁ」「何年経ってもこの関係だけは変わらないでほしい」「ほんとにこの2人大好きです」「深崎最高。2人の関係すてきだよ」「久々の盆栽投稿もめちゃくちゃ嬉しいです」「何歳になっても一緒にいて欲しいなあ」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】Fukase、多彩なオフショット公開
「久しぶりの投稿ほんとに嬉しい」Fukaseさんは投稿文なしで、8枚の写真を公開。1、3枚目にはSaoriさんとのツーショットを披露しました。2人で並んで立つ姿やエレベーター内でのカットが収められており、長年活動を共にしてきた2人ならではの、自然体で温かな空気感が伝わってくるショットとなっています。そのほか、ブロンドヘアにSupremeのヘアバンドを合わせたファッションスナップや、桜の盆栽、おしゃれな包丁なども公開。日常の1コマからFukaseさんのこだわりがうかがえる内容です。
Saoriさんもツーショットをたびたび公開Saoriさんも自身のInstagramでFukaseさんとの写真をたびたび披露しています。1月14日には「フックについて話し合う我ら」とつづり、1枚の写真を公開。舞台裏とみられる場所で、ボクシングのポーズをしてじゃれ合う2人の様子が収められています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)