【ロンドン＝横堀裕也】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は２７日、２０２５年の世界の軍事費に関する報告書を発表した。

世界の総軍事費は前年比２．９％増の２兆８８７０億ドル（約４６０兆円）で、過去最大を更新した。ウクライナへの新たな軍事支援停止によって米国の軍事費が減少に転じたため、伸び率は２４年の前年比９．７％増から縮小した。

総軍事費の増加は１１年連続で、米国、中国、ロシアの上位３か国で世界の軍事費の５１％を占めた。米国の軍事費は９５４０億ドルで、前年比７．５％減だった。報告書は「ウクライナへの新たな軍事支援が承認されなかったことが主な要因」としつつ、「西半球での覇権維持や対中抑止に向け、核や通常兵器への投資を増やしている」と指摘した。

ウクライナ支援の負担が増す形で軍事費の増加が目立ったのが欧州で、前年比１４％増の８６４０億ドルだった。アジア・オセアニア地域は８．１％増の６８１０億ドルとなった。ＳＩＰＲＩの担当者は「米国の軍事支援に関する不透明感が増していることも、これら地域の軍事費拡大につながっている」と分析している。