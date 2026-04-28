プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）が、2026年5月2日に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行う。

「中谷選手が勝つならばノックアウト。判定はない」

井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇る選手で、右構えの井上に対して、中谷はサウスポースタイルだ。

両者がこれまで獲得した世界王座を比較すると、井上はライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）の4階級。中谷はフライ級（50.8キロ）、スーパーフライ級、バンタム級の3階級を制した。

日本ボクシング界史上最大級の世界戦と称されるドリームマッチ。世界的に注目を集める1戦は、どちらに軍配が上がるのか。J-CASTニュース編集部は、数多くの世界タイトル戦をマッチメイクした経験を持つ、TMKジムの金平桂一郎会長（60）に占ってもらった。

金平会長は、ドリームマッチの勝敗を「井上選手の後半KOか判定勝利」と予想した。

一方で、中谷勝利の可能性にも言及。中谷が井上に勝つ場合、どのような展開となるのか。金平会長は、次のように分析した。

「中谷選手が勝つならばノックアウト。判定はないと思います。中谷選手が勝つケースは、序盤から中盤までだと思います。中谷選手を格下に見ているわけではないが、どうしても流れの中で、中谷選手にラッキーなところがないと難しいと思います。仮にネリ戦、カルデナス戦のように、井上選手が序盤にダウンすることがあるとすれば、中谷選手は逃さないでしょう。それぐらいに決定力がある」

「井上選手の体が温まっていない時に攻めるのも面白い」

井上は、24年5月のルイス・ネリ戦で、初回にプロ初のダウンを喫した。ネリの左フックをまともに受けて倒れたが、その後、3度ダウンを奪って6回TKO勝利を飾った。25年5月のラモン・カルデナス戦では、2回に左フックを食らいダウン。この試合も、ダウンを奪い返して8回TKOで勝利した。

2度のダウンに共通しているのが、試合序盤に左フックで倒されたことだ。

このような経緯を踏まえ、金平会長は「中谷選手の陣営は必ず仕掛けてくる」と指摘し、こう続けた。

「特に序盤。倒されるリスクを冒して、どこでいくか。井上選手の体が温まっていない時に攻めるのも面白い。だが、リスクは相当ある。井上選手は序盤強い。特に、1ラウンド、2ラウンドが非常に強い。中谷選手はここで、ひと山作るか。そういうタイミングで打っていくと思う。中谷選手と陣営が、ダメもとで『勝負しよう』となったら、そこに勝ち目が見えてくるかもしれない。そうでないと勝ち目がなくなってしまう」

井上は世界4階級を制覇し、その中の2階級で4団体王座を統一した。一方の中谷は、世界3階級を制覇し、井上よりも5歳若い。

金平会長は、両者のキャリアを比較し、次のように持論を展開した。

「両選手の現時点での実力でいうと、中谷選手が伸び悩んでいるというよりも、井上選手がなお強しという感じだと思います。底がまだ見えない。判定でも十分に勝てる技術を持っている。オリンピックのメダリスト相手にも、何もさせずに完封してしまう。アマチュアでキャリアのある選手に対しても、すごい勝ち方をするので、どのような選手にとっても難攻不落である」

一撃必殺の強打を誇る井上と中谷。勝負はKO決着か、それとも判定までもつれ込むのか。日本が誇る両雄の対決に、世界中のボクシングファンが注目している。