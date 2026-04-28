俳優の藤原紀香が２８日、２４年秋以来の再演となる舞台「罠」のＰＲ会見を大阪市内で行い、最近まんまと「罠」にかかったエピソードを打ち明けて、報道陣の笑いを誘った。

緻密（ちみつ）に計算された会話による推理劇。紀香は新妻・エリザベートという役で、主演・上川隆也ほか計６人の俳優陣でサスペンスを演じる。

紀香はおよそ４週間前のエピソードを振り返った。

「指揮者の佐渡裕さんからショートメールが来まして。『ついにラーメン好きが高じて“ラーメン佐渡”を出しました。ぜひ食べにきてください』って。佐渡さん、食べ歩くの好きやし、絶対おいしいはず。やばーっ。私もラーメン食べたい！ 『じゃあお花を贈ります』って送ったけど、返信がなかった…」

返信はないが、とりあえずスタンド花は贈っておこうと「ラーメン佐渡」で検索してみたが、該当するものは見つからない。すると佐渡氏からようやく返信があった。

「きょう何月何日ですか？」

「え？ ４月１日…」

ここでようやく佐渡氏の“罠”であることが分かったという。

「私、こんなふうに堂々とエープリルフールを謳歌（おうか）して、意気揚々と長いメールを送ってこられて、こんな完璧にだまされることなんてなかった。爽快なエープリルフールでした。アハハハ！」

大阪公演は７月４、５日に森ノ宮ピロティホールで上演される。