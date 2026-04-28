上山市の50代の男性がパソコンの警告画面をきっかけに電子マネーをだまし取られる、いわゆる「架空料金請求詐欺」の被害にあい、警察が注意を呼びかけています。



警察によりますと、被害に遭ったのは上山市に住む50代の男性です。男性は4月15日から16日までの間、自宅でパソコンを操作中、突然警告音が鳴り、画面に表示された「マイクロソフトサポートセンター」とする電話番号に連絡しました。

すると、「マイク」と名乗る男から「ハッカーにパソコンの情報を盗まれている」「処理するためには5万円分の電子マネーを購入し、コードを入力する必要がある」などと説明されました。男性は指示に従い電子マネーを購入してコードを入力しましたが、その後も「完全にブロックするため」などの理由で追加購入を求められ、さらに5万円分の電子マネーを購入し、コードを入力しました。

さらに追加の購入を求められたため不審に思い被害に気付いたものです。

警察は、電子マネーの購入や番号の入力を求める行為は詐欺の可能性が高いとして、同様の画面表示や電話があった場合は、警察に相談するよう呼びかけています。