熊切あさ美、鍛え抜かれた“美ボディ”披露 フォトエッセイ出版
タレントの熊切あさ美（45）が、6月19日にライフスタイル・フォトエッセイ『元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由 愛と筋肉と、ときどき涙』（主婦と生活社）を刊行する。
【写真】鍛え抜かれた美ボディを惜しげもなく披露した熊切あさ美
本書は、元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、今年6月で46歳となる熊切の波瀾万丈な半生と、心身の美しさの秘訣に迫るライフスタイル・フォトエッセイ。いじめに遭った幼少期や、アイドル時代の挫折、恋愛スキャンダル、そして病気や愛犬との別れなど、数々の困難や「崖っぷち」「どん底」を経験してきた熊切が、いかにして這い上がり、現在の「それなりに自分を好きになれた」状態を手に入れたのかを赤裸々につづる。
熊切を救ったのは、週1回の「北島式筋トレ」やキックボクシング。本書では、年齢を感じさせない「全肯定BODY」を作り上げたメソッドや、美と健康を保つルーティンを大公開。さらに、鍛え抜かれた筋肉や大人の魅力あふれる肌露出、リラックスした素顔を捉えた撮り下ろし写真もふんだんに収録している。「計算ゼロ」で正直に生きてきた熊切が贈る、人生に悩むすべての人へ向けた、ひとつの物事に縛られず、周りの存在、そして自分を愛し前を向いて生きるためのエールとなる一冊になっている。
■熊切あさ美
1980年6月9日生まれ、千葉県出身。A型。1998年、アイドルグループ「チェキッ娘」のオーディションに合格し、デビュー。翌年、同グループ解散。以降、多数のバラエティー番組などで活躍。俳優として、映画『猫目小僧』(2006年)、『悪い女はよく稼ぐ』(2019年)、『愚か者のブルース』(2022年)などに出演。2022年、写真集『燦々』を発売。2026年3月から始動したYouTubeチャンネル『熊切マッコイの不毛な時間』が大好評配信中。4月13日（月）よりスタートのフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にレギュラー出演。
【写真】鍛え抜かれた美ボディを惜しげもなく披露した熊切あさ美
本書は、元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、今年6月で46歳となる熊切の波瀾万丈な半生と、心身の美しさの秘訣に迫るライフスタイル・フォトエッセイ。いじめに遭った幼少期や、アイドル時代の挫折、恋愛スキャンダル、そして病気や愛犬との別れなど、数々の困難や「崖っぷち」「どん底」を経験してきた熊切が、いかにして這い上がり、現在の「それなりに自分を好きになれた」状態を手に入れたのかを赤裸々につづる。
■熊切あさ美
1980年6月9日生まれ、千葉県出身。A型。1998年、アイドルグループ「チェキッ娘」のオーディションに合格し、デビュー。翌年、同グループ解散。以降、多数のバラエティー番組などで活躍。俳優として、映画『猫目小僧』(2006年)、『悪い女はよく稼ぐ』(2019年)、『愚か者のブルース』(2022年)などに出演。2022年、写真集『燦々』を発売。2026年3月から始動したYouTubeチャンネル『熊切マッコイの不毛な時間』が大好評配信中。4月13日（月）よりスタートのフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』にレギュラー出演。