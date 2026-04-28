【同居はツラいよ】実家なのに「頻繁にくるな」「嫁のストレス」【第31話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、実家に頻繁に帰っていたことから起こった一件です。
実家近くに新居を構え、専業主婦として1歳になる息子を育てているケイコさん。孫を両親にたくさん会わせてあげたくて、平日は実家に頻繁に帰っていたのだそう。実家は二世帯住宅になっていて、ケイコさんの兄一家が両親と同居しています。
そんなある日。滅多に電話をしてこないケイコさんの兄から着信が。
兄「嫁のストレスになるから、これからは実家に帰る日数を減らしてくれないか？」
この言葉にケイコさんはびっくり。自分の実家なのに自由に帰ることも許されないの？ なぜ自分が実家に帰るだけで兄嫁のストレスになるの！？ 納得がいかない様子のケイコさん。しかし、少し想像力を働かせれば見えてくるものもあるのかもしれません。そう、“当たり前”という思い込みに……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、実家に頻繁に帰っていたことから起こった一件です。
実家近くに新居を構え、専業主婦として1歳になる息子を育てているケイコさん。孫を両親にたくさん会わせてあげたくて、平日は実家に頻繁に帰っていたのだそう。実家は二世帯住宅になっていて、ケイコさんの兄一家が両親と同居しています。
兄「嫁のストレスになるから、これからは実家に帰る日数を減らしてくれないか？」
この言葉にケイコさんはびっくり。自分の実家なのに自由に帰ることも許されないの？ なぜ自分が実家に帰るだけで兄嫁のストレスになるの！？ 納得がいかない様子のケイコさん。しかし、少し想像力を働かせれば見えてくるものもあるのかもしれません。そう、“当たり前”という思い込みに……。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部