（写真）

文化放送は、5月4日（月・祝）午前11時00分より、特別番組『母の詩2026 ～母の日によせて～』を放送する。

番組17年目を迎える今年のパーソナリティは横山だいすけが担当し、ゲストに柔道家の角田夏実を迎える。

2010年から始まり今年で17回目を迎える当番組は、普段はなかなか口に出せない母への感謝や、母と子の絆を描いた投稿エピソードを朗読で紹介する、心温まる1時間の特別プログラム。

今年のパーソナリティは、第11代うたのお兄さんとして人気を博し、現在も歌手や俳優として活動している横山だいすけが務め、ゲストには柔道家の角田夏実を迎える。

番組では、横山と角田が家族との温かなエピソードを披露。角田は激しい勝負の世界を支え続けた家族とのチームワークや母への思い、大事な試合前日の母との忘れられないエピソードなど、普段の畳の上とは一味違う“娘”としての思いの丈を語る。

番組のメイン企画となるのは、聖教新聞に掲載された「母と子の感動エピソード」の朗読。水谷加奈アナウンサーによる情感豊かな朗読に加え、今回は投稿者ご本人とも電話をつなぎ、エピソードの後日談や、今こそ伝えたい「ありがとう」のメッセージを伺う。

【特別番組概要】

■番組名：『母の詩(うた)2026 ～母の日によせて～』

■放送日時：5月4日（月・祝）午前11時00分～12時00分 ＊収録番組

■出演：

横山だいすけ（歌手・俳優）

ゲスト：角田夏実 （柔道家）

メッセージ・ストーリー朗読：水谷加奈（文化放送アナウンサー）