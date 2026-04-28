ミラノ・コルティナオリンピックの金メダリスト、三浦璃来選手(中京大学出身)と木原龍一選手(愛知県東海市出身)の「りくりゅうペア」。28日午前、東京で引退会見を開き、今の心境を語りました。

「みなさま、このたびは私たち三浦璃来・木原龍一組の引退会見にお越しいただき誠にありがとうございます」（三浦璃来選手）

「三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました。僕自身、何か特別な力を持っているスケーターではなかったと思うんですけども、何か困ったときにいつも助けてくださる方々が、僕たちの周りにはいっぱいいました」（木原龍一選手）

「私たちは、今シーズン始めから引退するかもしれないという気持ちを持ちながら滑っていました。（オリンピックの）フリープログラムでは、自分たちの積み重ねてきたものを信じて、全てを出し切ることができたので、すごくやり切った思いがあったので、引退することも決めていました」（三浦選手）

オリンピックの涙の理由

今年2月、日本のペア史上初の金メダルを獲得し、世界中に感動を与えたりくりゅうペア。

しかし、ショートプログラムでは得意のリフトでミスがあり、まさかの5位。うなだれていた姿の裏には、引退に対する思いがありました。

「オリンピックに向けた体づくりは徹底してやっていたので、だからこそショートプログラムの失敗では、これだけやってきたのに、『この積み重ねはなんだったんだろう』という涙でした」（三浦選手）

「（フリーの）最後ずっと泣いていたんですけど、その思いの中には、この試合が最後というのもわかっていたので、当時はお話しできなかったんですけど、そういった思いもあって、ひたすら泣いていました」（木原選手）

信頼関係の秘訣と7年の歩み

2019年に愛知で結成してからおよそ7年。信頼関係を築いた秘訣を聞かれると…

「お互い思ったことは隠さずきちんと言うとかであったり、細かいことなんですけど、信頼してくれるからこそ自分も信頼できる。そういった繰り返しもあったのかなと思います」（三浦選手）

「近くで努力する姿をお互い見てきたので、その行動を見てきたことが、その信頼に繋がったのかなと思っています」（木原選手）

日本でペアを注目競技へと押し上げた2人。「りくりゅうペア」の第2章がこれから始まります。

「みなさまの支えがあったからこそ、ここまで全力で走り抜けてオリンピックで金メダルを獲ることができたと思っています」（三浦選手）

「これからはプロとして日本のみなさまにもっともっとペアを知っていただけるように、また駆け抜けていこうと思っております。みなさんもぜひ一緒に走っていただきたいなと思います」（木原選手）