「今日好き」あいさ、ヘソ出しTシャツでほっそりウエスト披露「お人形さんみたい」「くびれが美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4月27日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツのコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル抜群で憧れ」ファン悶絶の新ヘア×へそ出しコーデ
細川は「ずぼんお気に入り可愛いーー」とコメントし、夜の街中でのショットを投稿。ショート丈のドット柄の半袖Tシャツにダメージ加工のデニムパンツのコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ボブにカジュアルコーデが似合ってる」「お人形さんみたいな可愛さ」「ウエストのくびれが美しすぎる」「スタイル抜群で憧れ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「スタイル抜群で憧れ」ファン悶絶の新ヘア×へそ出しコーデ
◆細川愛沙、美ウエストのぞくヘソ出しTシャツコーデ公開
細川は「ずぼんお気に入り可愛いーー」とコメントし、夜の街中でのショットを投稿。ショート丈のドット柄の半袖Tシャツにダメージ加工のデニムパンツのコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆細川愛沙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボブにカジュアルコーデが似合ってる」「お人形さんみたいな可愛さ」「ウエストのくびれが美しすぎる」「スタイル抜群で憧れ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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