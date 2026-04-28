ドル買い優勢、NY原油先物が一時９９ドル台乗せ＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買いが優勢。NY原油先物が一時99.22ドルまで上昇する動きに、有事のドル買い圧力が再燃した格好。米10年債利回りが前日終値4.34％付近から足元では4.35％台後半へと上昇している。ユーロドルは1.1686レベル、ポンドドルは1.3502レベルまで本日の安値を広げた。



また、ドル円は円安とドル高の両面で上昇している。日銀決定会合での物価見通し上振れや３名委員の利上げ主張などを受けてドル円は159.50台から159円台割れまで下落したが、植田日銀総裁会見で６月会合での利上げ検討について明確な言及がみられなかったことなどで円買いは一服。さらにドル買い圧力も加わり、159.50付近まで買い戻された。



USD/JPY 159.50 EUR/USD 1.1697 GBP/USD 1.3510

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