陸上の織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）の前日会見が２８日、同会場で行われ、女子１００メートル障害で昨年９月の東京世界陸上代表の日本記録保持者・福部真子（日本建設工業）、同代表で日本歴代２位の中島ひとみ（長谷川体育施設）が出席。中島は「思い切ってチャレンジしたいと、この冬を過ごしてきました。２０２６年はたくさん失敗してたくさん成功しての繰り返し。来年、再来年の可能性に懸けられる、土台になるような年。そのスタートになれば良いと思っています」と明るく話した。

昨年４月の同大会で日本歴代５位（当時）となる１２秒９３で優勝し、注目を集めた。この大会は中島にとって特別で「すごく長い、暗いトンネルにずっといた時期から、少し明るみに出られた大会。今まで以上に、思い入れのある大会です」と気持ちを込めて話す。織田記念から一気に波に乗り、同５月のセイコー・ゴールデングランプリ（東京）で１２秒８５をマーク。同７月の日本選手権（東京）は２位に入り、同９月の東京世界陸上代表入りを決めた。本番では準決勝進出を果たした。

目標だった世界大会に出場した大飛躍の昨シーズン。夢舞台を走ったが、わき出た感情は「世界に対する差。悔しさ」という。「大きな感情だった。こんな感情を持つことができるんだと思った」。今季は世界大会の無いシーズンだからこそ「陸上人生最大のチャレンジをする年にしたいと思っています。来年、再来年の世界大会へ向け、今まで集めてきたピースを０にしても、違う走りを見つけたいと考えています」と３０歳は強い覚悟で冬を過ごし、今シーズンに乗り込んでいる。

現在の自己ベストは日本歴代２位の１２秒７１。挑戦することは「すごく勇気のいることではありますが、１２秒５、４台を目指すには、思い切ったチャレンジが必要」と冬季はパワーのある力強い走りを目指して、でん部や太もも裏を重点的にトレーニング。繊細な競技だからこそ「一つ一つは形になってきているが、まだ合わさっていない。うまくはまれば、楽しみなタイムが出てくると感じています」とシーズンを通して、完成形に近づけていくつもりだ。

様々な挑戦をしていく中で、新しい目標も生まれた。世界最高峰シリーズの「ダイヤモンドリーグに出てみたい。目標を持てていることが幸せだと感じています」と瞳はキラキラだ。「去年は世界陸上、世界陸上ってずっと考えてきつかった。思い詰めず、伸び伸び走れるこの１年を有効的に使いたい」。思い出の織田記念で良い感覚をつかみ、さらなる進化につなげる。（手島 莉子）