◇MLB ドジャース5x-4マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督が試合後に、この日先発した山本由伸投手や明日先発する大谷翔平選手について語りました。

ロバーツ監督はこの日、先発の山本投手が今季最短の5回で降板したことについて「今日はあまり調子がよくなかった。サンフランシスコでの試合でも初回は少し不安定だったが、その後は踏ん張って必要な場面でよい投球をしていた。でも今日は立ち上がりからあまりシャープではなかった。こういうことは起こることだし、今日は苦しい登板だった。それでも1-2カウントまで追い込んでおきながら、スプリットを甘く入れてホームランを打たれてしまった。あそこでもしゴロに打ち取れていれば、かなりよい内容の登板になっていたはずだ。ただ、今日は全体的によくなかったので、無理に引っ張る必要はないと判断した。少し疲れがあったのかどうかは、現時点では分からない」と語りました。

またこの日は今季最多となる4四球だったことには、「彼は必要なときにコーナーをつける投手。ただ今日はカッターやスプリットのキレがこれまでほどよくなかったと思う。相手打者もよく粘って、際どい球を見極めてカウントを深くし、四球を選んでいた」と話しました。

また9回には追撃のタイムリー2塁打を放つなど、この日3安打とバットで勝利に貢献した大谷選手については「今日は『Japanese Heritage Night(ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト)』で5万人の観客が入り、多くの人が日本代表のユニフォームを着ていた。翔平も素晴らしいプレーを見せてくれたし、サヨナラホームランを打つんじゃないかと思った。ここ3日間は本当に素晴らしい」と絶賛しました。

日本時間29日は、その大谷選手が先発登板予定。起用法について問われると「明日は打たない」と明言。投手専念での出場となることを明かしました。