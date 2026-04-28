【グラビア】似鳥沙也加さんがエッジの利いたグラビアを表現！「週刊SPA! 5月5・12日合併特大号」本日発売
4月28日発売 価格：770円
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「週刊SPA! 5月5・12日合併特大号」のページ
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扶桑社は、「週刊SPA! 5月5・12日合併特大号」を4月28日に発売した。価格は770円。
今号の表紙と「欲望凝縮フォトブック」には似鳥沙也加さんが登場。心地いいジャージやスウェットから、高潔さを感じられる身体をフォトブックで披露する。
「美女地図」には池本しおりさんが登場し“マンションの気になるあのコ”をテーマにしたグラビアを披露。また、「グラビアン魂」では、デビュー2年目の谷碧さんが登場。「このあと、どうする？」では鈴木優香さんが作家・後谷戸隆氏が手がけたシナリオでグラビアを披露する。【似鳥沙也加さん】
撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／伊井田礼子【池本しおりさん】
撮影／武田敏将 ヘアメイク／堀口有紀 スタイリング／毛塚由恵【谷碧さん】
撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子【鈴木優香さん】
撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星