ILLIT5人がスモーキーメイクで魅力を放つ！テクノジャンル楽曲「It′s Me」MVティザー第1弾公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲「It’s Me」のMV第1弾ティザーを公開した。

■順番にランダムカプセルを開けるILLIT

公開されたティザーで5人のメンバーは、不思議な緊張感が漂うなか、順番にランダムカプセルを開けていく。カプセルを確認する彼女たちの頭上には、喜び、悲しみ、怒りなど、様々な感情の絵文字が浮かび上がる。最後にMOKAが「君の推しは誰？（WHO’S YOUR BIAS？）」と書かれたメモを引くと、ILLITは一斉にカメラを見つめ、「まさに私（It’s Me）」と堂々と言い放つ。

ビジュアルでは、ブリーチヘアとスモーキーメイクを完璧にこなし、アイコニックな魅力を放っているILLIT。それぞれの個性を活かした多彩なスタイリングは、一瞬たりとも目が離せない。

テクノジャンルである「It’s Me」の音源の一部が公開されると、世界の音楽ファンからは「ILLITの新しいコンセプト消化力に驚いた」「ビートがとてもエキサイティングで中毒性があり、頭から離れない」「パフォーマンスが今から楽しみ」など、熱い反応が寄せられている。

4月28日22時には、「It’s Me」MVの第2弾ティザーが公開。MV本編は、4月30日18時に公開される。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.30 ON SALE

MINI ALBUM『MAMIHLAPINATAPAI』

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/