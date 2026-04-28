tuki.初の日本武道館公演を映像作品化！プロデューサーusagiとの対談副音声も収録

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tuki.が、2月に日本武道館にて行った人生初のワンマンライブ『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』のライブBlu-ray＆DVDが6月24日にリリースされる。

■ギネス達成の瞬間も完全収録！

tuki.にとって初の単独ライブとなった本公演は全席完売で大きな話題を呼び、「ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録(TM)に認定された。デビュー曲「晩餐歌」を含む全21曲が完全収録される。名演出家・井實博昭が手掛ける圧巻のステージングと豪華バンドメンバーによるスリリングな演奏も必見だ。

特典として、tuki.とプロデューサー・usagiによる抱腹絶倒の激レア対談が楽しめる『tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ』が特典映像として収録される。

また、当日の公演模様を熱い筆致で再現した約3,000字のライブレポートも掲載予定だ。

完全生産限定盤にはtuki.のアートワークを手掛けるwatabokuが描きおろした「tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド」と「“雨女tuki.”ステッカー」、そして1stアルバム『15』をライブテイクで再現した限定アルバムCD「15 - Live Edition」が付属される。

また、現在WOWOWでは『NIPPON BUDOKAN～承認欲求爆発～』をアーカイブ配信中。さらに5月26日にリピート放送も決まっている。詳しくは公式サイトまで。

■リリース情報

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「零-zero-」

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』

■【画像】『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』作品概要、ジャケット写真

■関連リンク

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/