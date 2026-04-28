日経225オプション7月限（28日日中） 5万9625円コール3320円
28日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は93枚だった。コールの合計出来高は24枚。コールの出来高トップは5万9625円の12枚（3320円）だった。プットのの合計出来高は69枚。プットの出来高トップは5万5000円の40枚（1360円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -11 99 75000
2 290 70000
1 -170 1150 65000
64000 5400 +75 6
8 2400 61000
12 3320 59625
55000 1360 40
51500 740 1
45000 315 -5 18
43000 230 1
39500 130 1
30000 45 0 1
20000 6 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -11 99 75000
2 290 70000
1 -170 1150 65000
64000 5400 +75 6
8 2400 61000
12 3320 59625
55000 1360 40
51500 740 1
45000 315 -5 18
43000 230 1
39500 130 1
30000 45 0 1
20000 6 1
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