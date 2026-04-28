　28日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は93枚だった。コールの合計出来高は24枚。コールの出来高トップは5万9625円の12枚（3320円）だった。プットのの合計出来高は69枚。プットの出来高トップは5万5000円の40枚（1360円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 -11　　　99　　75000　
　　 2　　　　　　 290　　70000　
　　 1　　-170　　1150　　65000　
　　　　　　　　　　　　　64000　　5400 　　 +75　　　 6　
　　 8　　　　　　2400　　61000　
　　12　　　　　　3320　　59625　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1360 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 740 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 315 　　　-5　　　18　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 230 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　45 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 6 　　　　　　　 1　

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