中央製作所 <6846> [名証Ｍ] が4月28日大引け後(16:45)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3000万円→1億4000万円(前の期は2億4500万円)に4.7倍上方修正し、減益率が87.8％減→42.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2000万円→1億3000万円(前年同期は1億9400万円)に6.5倍増額し、減益率が89.7％減→33.0％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の25円→40円(前の期は42円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績予想につきましては、経営目標達成に向け、より効率的な営業活動を展開した結果、売上高が前回予想を上回る見込みとなりました。加えて売上高の増加に伴う営業利益、経常利益の増加、および法人税等調整額の変動などにより当期純利益につきましても予想を上回る見込みとなりました。よって2025 年11月 13 日に公表いたしました業績予想を修正することといたします。



通期業績予想の上方修正を踏まえ、2025年5月14日に公表いたしました配当予想を当初予定の1株当たり25円から15円増額し、1株当たり40円に修正させていただきます。※上記の業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。