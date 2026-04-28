シンポ <5903> [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:45)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の5.6億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の9.8億円→6.5億円(前期は9.8億円)に33.3％下方修正し、一転して33.2％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.9億円→2.7億円(前年同期は3.5億円)に54.9％減額し、一転して24.6％減益計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来42円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.5％増の1.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.3％→10.4％に上昇した。



株探ニュース