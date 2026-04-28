◇MLB ドジャース 5x-4 マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

逆転サヨナラ打を放ったドジャースのカイル・タッカー選手が、喜びを語りました。

ドジャースは2点を追う9回、1アウト1、2塁から大谷翔平選手がタイムリー2ベースを放ち1点差に。そして2アウト満塁からタッカー選手がセンターへ逆転サヨナラ打を放ち試合を決めました。

タッカー選手は試合後、「翔平が大きな2塁打を打って1点差に詰めてくれた。終盤はみんな本当にいい打席だった」とチームメートに感謝。

打席では「とにかくストライクゾーン、もしくはその近くの球で打てる球を待っていた」と明かし、「こういう一打が出るとホッとする。ここから先の試合にもよるが、とにかく勝てたのがうれしいし、チームとしてもいい流れだね」と、カード初戦をものにし連勝を3に伸ばしたことを喜びます。

値千金の逆転サヨナラ打にも、当初は落ち着いた様子を見せていたタッカー選手。「打って1塁に向かいながら、まだそんなに大歓声ではなかったので、『あれ、スコアを間違えたかな？』と思った。でもその後、みんなが走ってきてくれて一気に盛り上がって、『ああ、勝ったんだ！』と分かった」と、少し遅れてからの喜びだったことを告白しました。

今季からドジャースの一員となったタッカー選手は、これが加入後初のサヨナラ打。「『最高だな！』って感じだったよ。すごくいい瞬間だった。フレディが走ってきてハグしてくれたのも大きな瞬間だった。本当に特別な場面になった」と劇的打を喜びました。