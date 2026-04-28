◇ファーム交流戦 ソフトバンク0―1ロッテ（2026年4月28日 タマスタ筑後）

ソフトバンクのスチュワートジュニア投手（26）が、ロッテとのファーム交流戦で先発登板した。7回95球4安打1失点、9奪三振。最速は153キロだった。

「最後の2イニングはすごく良い感じで投げられた。心身がちゃんと一致した」

0―0の5回2死、高部に中安打と盗塁を許すと、続く岡大海に151キロの直球を捉えられて適時三塁打を浴び、先制点を与えた。

しかし6、7回はいずれも三者凡退。2イニングで3奪三振だった。試合中に立て直した要因を「気持ちの問題。“これで良いんだ”と頭の中と心の中が一致した」と話した。気持ちの作り方において、明確な手応えを感じている。次回の登板に向けて「この良い感覚を維持したら、また良いものが出せると思う」と自信をにじませた。

斉藤和巳2軍監督は試合後「最後の2イニングは出力を上げていったけど、あそこまで上げなくても本来あれくらい出る力を持っている」と潜在能力の高さを認めながら、状態が上がりきっていない現状を口にした。今季1軍で4試合投げて2勝2敗、防御率7・02。前回登板の4月21日の西武戦（ベルーナD）では1回30球6失点でマウンドを降りた。再昇格を目指して調整を続けていく。