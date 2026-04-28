病院がない山奥で「耳が痛い！」と息子が絶叫──義母の判断が命運を分けた

これは筆者自身の体験です。ゴールデンウィークに帰省するたび、夫の実家が田舎にあるため、不安が募ることがありました。スーパーや病院もほとんどなく、自然に囲まれた環境の中で、息子が2歳の時に起こった出来事が今でも心に残っています。息子の体調不良に対し、義母の冷静な対応が私に大切な教訓を与えてくれました。

田舎で起きた息子の緊急事態

ゴールデンウィークに帰省するたび、夫の実家が田舎にあるため、何かあった時の不安が募ります。市内から車で2時間以上、周りにはスーパーや病院もほとんどなく、ただ広がるのは美しい自然と海。そんな環境で、息子のRが2歳の時に起こった出来事が今でも忘れられません。

息子の急な体調不良

夜に公園を散歩していた時でした。突然、息子が「耳が痛い！」と大泣きし、耳を見ると真っ赤に腫れていました。慌てて義母に確認すると、毛虫に刺されたことを察したのです。急いで家に戻り自宅でできる限りの処置をして様子を見たものの、翌朝には耳たぶが膿み、腫れがひどくなっていました。田舎にいるため、近くには救急病院もなく、どうしようかと途方に暮れていた私。