いまから暑い秋まで活躍する【プラステ】の“ラクサマパンツ”、スタイリスト太田恵理さんはどう着る？

コロナ禍以降、リモートワークが増え、猛暑日が続き、夏が長期化していることで日常着に変化が。暑い時期の通勤着に関する“きちんと感”の概念もゆるまり、涼しさや快適さを加えたアイテムを選ぶ人が増えてきました。そんな時代にマッチする、ラクなのにサマになるパンツを、人気ブランドの【プラステ】が提案。オンオフ問わずきれいめに決まる3本を、スタイリスト・太田恵理さんが試着してみました。

【プラステ】が考えるラクサマパンツとは？

イージーパンツのラクなはき心地に加え、サマになるきちんとした印象を両立している、というのが、【プラステ】が考える“ラクサマパンツ”の定義。

ゴムウエストは、部屋着っぽく見えてしまったりカジュアルになりがち。でも、【プラステ】のラクサマパンツは、上質感が漂うジャカード生地や光沢素材を選び、美シルエットにもこだわることできれいめな印象に。

新作は、シアージャカード生地のパンツと、ミモレ丈の微光沢キュロットパンツ。

【プラステ】左：シアージャカードイージーパンツ\12,000、右：スウィングイージーパンツ\8,990

ラクなはき心地とサマ見えを両立した、新基準のイージーパンツです。

［新作①］春夏のモノトーンは白のシアージャカードパンツで軽やかに

「今季は、表情豊かなジャカードアイテムがブーム。このパンツは、シアーな生地を生かして白の濃淡で華やかな花柄を表現しているのが素敵です」

【プラステ】シアージャカードイージーパンツ\12,000（Sサイズ着用）、シアーダブルポケットクロップドシャツ\8,990（Mサイズ着用）※2026年4月下旬発売予定、サテンキリカエキャミソール\3,990（Mサイズ着用） ※太田さんの身長159㎝

気になる腰まわりは、裏地がついているので透ける心配は無用。

「ハイウエストだけでも脚長効果大ですが、クロップド丈のシャツを選ぶと目線が上がって、よりスタイルアップが図れます」

ウエストは総ゴムで、リボンでも調整可能。

【プラステ】シアージャカードイージーパンツ\12,000

細めのリボンが女性らしく、先端にメタリックのアグレットがついていているのも◎。

このホワイト以外に、ネイビー、ブラックがあります。

【プラステ】シアージャカードイージーパンツ各\12,000

［新作②］裾がしなやかに揺れるキュロットパンツはさりげない光沢が上品

発売直後から、「スカート見えしてお仕事にも使いやすい」「とても軽く、風が入って涼しい」と早くも人気なのが、静かに輝く微光沢生地が上品なキュロットパンツ。すっきりとした腰まわりからAラインに広がる裾が、歩くたび美しく揺らめきます。

【プラステ】スウィングイージーパンツ\8,990（Sサイズ着用）、ライトプレミアムオックスハーフスリーブジャケット\18,000（Mサイズ着用）、ロゴプリントTシャツ\5,990（Mサイズ着用） ※太田さんの身長159㎝

「さらっとした肌触りで、暑い夏も気持ちよくはけそうな予感。ふくらはぎが隠れるミモレ丈だから、休日はもちろん、ジャケットを合わせれば通勤着にぴったりです。私はロゴTシャツでカジュアルに仕上げましたが、ブラウスなどを合わせればきちんと感が上がります」

ウエストのゴムはフロントのみフラットなので、ジャケットからチラッと見えてもきちんと感がキープできるのが嬉しいところ。

【プラステ】スウィングイージーパンツ\8,990（Sサイズ着用）、ライトプレミアムオックスハーフスリーブジャケット\18,000（Mサイズ着用）、ロゴプリントTシャツ\5,990（Mサイズ着用）

ベルトループもあるので、ベルトでキリッと引き締めることもできます。

【プラステ】スウィングイージーパンツ\8,990

カラーは、太田さんが着用したグレーのほか、ベージュ、ブルー、ブラウン、ブラックの5色。

【プラステ】スウィングイージーパンツ各\8,990

春夏を軽やかに彩る色からシックなベーシックカラーまでスタンバイしています。

スタンダードなストレートパンツもサテンなら女性らしさ満点！

既存のサテンイージーパンツは、落ち感がいいとろみ素材で、脚がまっすぐきれいに見えるセンタープレス入り。太田さんは、「程よいシアー感と丈で脚が長く見える」「前ボタンを開けて羽織りとしても使えて重宝」と大人気のブラウンシャツをコーディネート。

【プラステ】サテンイージーパンツ\7,990(Sサイズ着用）、シアーぺプラムシャツ\9,990（Mサイズ着用） ※太田さんの身長159㎝

「流行に左右されないちょうどいい太さのストレートシルエット。合わせるトップスによって、通勤、休日、ちょっといいレストランでディナーなど、幅広いシーンで活躍してくれそうです」

ウエストは総ゴムで、内側のドローストリングでも調整可能。

【プラステ】サテンイージーパンツ\7,990

ベージュ以外もベーシックで着まわしやすいカラーで展開。

【プラステ】サテンイージーパンツ各\7,990

ベージュ、ブラック、ネイビー以外に、写真にはありませんがオリーブもあります。

今回ご紹介した3本は、どれもネットに入れて洗濯機で洗えるというのも魅力。Tシャツのようなカジュアルなトップスを合わせても、きれいめに仕上がって快適に過ごせるラクサマパンツ、ぜひ取り入れてみて！

●太田恵理 Eri Ota

福田麻琴氏に師事後、2025年1月にスタイリストとして独立。WEB「BAILA」、「mi-mollet」のほか、著名人のスタイリングなどで活躍中。自身が手がけているハンドメイドブランド【EMMN】（Instagram：@emmn.official）では、モダンなスマホストラップやアクセサリーが人気。

senior writer：Momoko Miyake