楽天・前田健太投手が２８日、１３年ぶりのＺＯＺＯマリンで移籍後初勝利をつかむことを誓った。２９日のロッテ戦に向けて敵地で調整した右腕は「先発投手はみんなシーズンが始まればまず一つ勝ちたい。（その思いは）プロで１軍に上がってからは毎年変わらない」と気合を入れた。

２０１３年５月２０日の同カード戦で８回３失点の完投負けを喫した場所。通算では４試合で１勝１敗、防御率３・００をマーク。この日の記憶に関しては「全く記憶にない。１ミリも残っていない」と苦笑い。「相手も違いますし、全く新しい気持ちで。僕が投げていた頃はサブローさんや西岡さんや根元さん、今コーチや監督の人ばかりだった」とキャリアの経過を感じさせるコメントも残した。

マリン特有の風については「日によって風も変わるので正直投げてみないと（分からない）。できるだけ早く感覚をつかみたい」と対応に自信を見せた。

ゴールデンウィークに入り、ちびっ子ファンも球場に足を運ぶ機会も多くなる。「子どもたちもいい投手、いい選手に憧れると思うので、そこは常に心掛けて頑張っていきたい」と背番号１８。格好いい姿を披露する。