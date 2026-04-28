女優・綾瀬はるかのモノマネなどで知られるタレントの沙羅が、夫でロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のボーカル・河村隆一のモノマネで知られるタレント・たむたむと人気バンドのメンバーに変身したショットをアップし話題を呼んでいる。

２８日までにインスタグラムで「私には大森元貴さんにしか見えないけどなぁ」と書き出すと、夫婦で３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」メンバーに扮（ふん）した姿をアップ。「＃テレビミセス ＃ミセスグリーンアップル ＃大森元貴 ＃たむたむ ＃俺は一度も認めていない」とハッシュタグをつけた。

沙羅は以前、たむたむとテレビ番組にて「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」メンバー全員の前でモノマネを披露するも、「非公認」の判定を下されていた。

この投稿には「あっ！またミセス風の人が！」「似てます！！雰囲気あるあるです」「もぉ〜 最高な夫婦だわ」「断固として認めないって言ってましたよ」などのコメントが寄せられている。

沙羅は２２年１月、たむたむと結婚したことを発表。２３年１月には挙式したことも報告した。