『風、薫る』美津は瑞穂屋を訪れて… 第23回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第23回（29日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・
今回は、直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが・・一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・
今回は、直美（上坂樹里）も多江（生田絵梨花）も、ナイチンゲールの著書の中に何度も出てくる単語の訳し方に頭を抱えてしまう。りん（見上愛）は、協力し合ってはどうかと提案するが・・一方、美津（水野美紀）は瑞穂屋を訪れ、卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る。