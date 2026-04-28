話題集める『恐怖心展 大阪』、会期の延長決定 チケット5万枚突破【概要】
テレビ東京は28日、グランフロント大阪で3月27日から開催中の展覧会『恐怖心展』について、チケット販売数が5万枚を突破したことを受けて会期を5月10日から17日まで延長すると発表した。
【画像】『恐怖心展 大阪』らいよんチャン&たこるくんのビジュアルに“異変”
気鋭のホラー作家・梨と株式会社闇、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生氏がタッグを組み、「恐怖心」そのものに焦点を当てた展覧会。「先端」「閉所」「視線」といった、さまざまなものに対して抱く「恐怖心」をテーマに展示している。
2025年夏に東京・渋谷で開催され約13万人を動員し、大きな話題を呼んだ。そして、大阪でもこのたび、チケット販売数が5万枚を突破した。
■『恐怖心展 大阪』概要
・タイトル：『恐怖心展 大阪』
・日程：2026年3月27日（金）〜2026年5月17日（日）
※最終日は17時までの入場
・営業時間：11：00〜19：30（最終入場は閉館30分前まで）
※最終日は17時までの入場
※イベントの体験所要時間は約90分
・会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ
・主催：株式会社闇／株式会社テレビ東京／株式会社ローソンエンタテインメント／株式会社毎日放送／テレビ大阪株式会社／株式会社キョードー関西
・入場料：2300円(税込)
※小学生以上は有料
【画像】『恐怖心展 大阪』らいよんチャン&たこるくんのビジュアルに“異変”
気鋭のホラー作家・梨と株式会社闇、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生氏がタッグを組み、「恐怖心」そのものに焦点を当てた展覧会。「先端」「閉所」「視線」といった、さまざまなものに対して抱く「恐怖心」をテーマに展示している。
■『恐怖心展 大阪』概要
・タイトル：『恐怖心展 大阪』
・日程：2026年3月27日（金）〜2026年5月17日（日）
※最終日は17時までの入場
・営業時間：11：00〜19：30（最終入場は閉館30分前まで）
※最終日は17時までの入場
※イベントの体験所要時間は約90分
・会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ
・主催：株式会社闇／株式会社テレビ東京／株式会社ローソンエンタテインメント／株式会社毎日放送／テレビ大阪株式会社／株式会社キョードー関西
・入場料：2300円(税込)
※小学生以上は有料