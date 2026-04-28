timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、“飛行距離”のギネス記録超えに挑む 紙飛行機の夢実験第2弾
8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）と出演するTBS系バラエティ『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう28日は、紙飛行機の夢実験第2弾が放送される。
【番組カット】何にびっくりしてるんだろう…？驚いた表情の原嘉孝＆篠塚大輝＆チョコプラ
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。
先週は原、篠塚、長田、松尾の4人が「世界一薄い紙なら世界一飛ぶ紙飛行機は作れるのか!?」で滞空時間30秒超えに挑んだが、結果は残念ながら失敗。しかし、「このままでは終われない！」 として、今週も“紙飛行機”で夢実験にチャレンジすることになった。
今回は「世界一薄い紙で作った紙飛行機なら永遠に飛ばせる!?」に挑む。“飛行距離”で子どもの夢を叶えるべく、4人が新たなチャレンジを行う。目標はギネス世界記録の飛行距離98.43メートルを超えること。そのために、全日本紙飛行機選手権大会でチャンピオンになったことがある紙飛行機の専門家である工学博士・丹波純ティーチャーから、人工的に上昇気流を作る方法を学ぶ。
なぜか紙飛行機企画が涙ありの感動回に。果たして「永遠に飛ぶ紙飛行機」を作り出すことはできるのか。
【番組カット】何にびっくりしてるんだろう…？驚いた表情の原嘉孝＆篠塚大輝＆チョコプラ
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。
今回は「世界一薄い紙で作った紙飛行機なら永遠に飛ばせる!?」に挑む。“飛行距離”で子どもの夢を叶えるべく、4人が新たなチャレンジを行う。目標はギネス世界記録の飛行距離98.43メートルを超えること。そのために、全日本紙飛行機選手権大会でチャンピオンになったことがある紙飛行機の専門家である工学博士・丹波純ティーチャーから、人工的に上昇気流を作る方法を学ぶ。
なぜか紙飛行機企画が涙ありの感動回に。果たして「永遠に飛ぶ紙飛行機」を作り出すことはできるのか。