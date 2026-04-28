武者修行先で出番が減るヌワネリ マルセイユ指揮官は若き才能に厳しい警告 「日々の取り組みや献身性の面で、もっと多くを示さなければならない」
今冬アーセナルからマルセイユへレンタル移籍を果たした19歳MFイーサン・ヌワネリは武者修行先で苦戦を強いられている。
今シーズン終了までの半年間のレンタル移籍には買取オプション等はなく、出場時間を確保するためにマルセイユに渡ったヌワネリ。マルセイユでのデビュー戦となったリーグ・アン第19節のRCランス戦ではいきなりゴールをマークした。
このままマルセイユでプレイタイムを確保し、成長することが期待された同選手だったが、指揮官がロベルト・デ・ゼルビからハビブ・ベイに変わってから出番は減少。現在マルセイユは攻撃陣に怪我人が多い状況にも関わらず、ヌワネリがスタメンに選ばれることは少なく、さらに直近の3試合のうち2試合はベンチから試合を見守った。
指揮官交代以降、出番が減っているヌワネリだが、今シーズンの残りの期間でベイ監督の信頼を掴み取り、プレイタイムを伸ばしていけるか。
挨拶代わりのスーパーゴール— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 24, 2026
ヌワネリが自陣から持ち運び
コントロールカーブで流し込んだ
新加入ヌワネリがいきなりのゴール
リーグ・アン第19節
マルセイユ× RCランス
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