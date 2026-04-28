◆園田１１Ｒ・春風駘蕩特別（サラ４歳以上Ａ２・Ｂ１混合戦、４月２８日、園田競馬場・ダート１４００メートル、稍重）

１番人気のワンダーブリング（牡４歳、園田・田中範雄厩舎所属、父デクラレーションオブウォー）が４コーナーで先頭に立つと後続を半馬身振り切って勝利を収めた。

同馬は２４年９月にＪＲＡの石橋守厩舎からデビュー。８戦して未勝利に終わり、２５年夏に兵庫へ移籍。初戦こそ５着に終わったが、９月１９日のＣ２戦勝利をきっかけに大きく飛躍。この日までに９連勝を飾っていた。

兵庫競馬で１０連勝を飾ったのは２０１９年に達成したヒダルマ、リプレイス、ガレットショコラ以来７年ぶりの快挙でサラブレッド導入後は１３頭目となる。手綱を執った下原理騎手（４８）＝西脇・栗林徹治厩舎＝は「初騎乗だったのでスタートして一歩目だけを気をつけて乗りました」とホッとした様子。

次に同馬が挑むのはヒダルマが持つ兵庫競馬最多連勝記録の１２連勝。「小牧（太）さんがずっと乗っていた馬だったので、負けたら何と言われたことか…。無事に次につなげることができてよかったです」と冗談を交えながら笑顔を見せていた。