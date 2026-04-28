『愛の不時着』ソン・イェジン、3歳息子と“屋外デート”！仲むつまじい母子の姿にほっこり

女優ソン・イェジンが、すっかり成長した息子と“屋外デート”を楽しんだ。

ソン・イェジンは4月28日、自身のSNSにVサインの絵文字とともに写真を公開した。

【写真】3歳息子が撮影した『愛の不時着』夫婦！

公開された写真には、ソン・イェジンが息子とともに、散歩道に設置された運動器具で遊ぶ様子が収められている。帽子とマスクで顔を隠したソン・イェジンは、ジャケットにジーンズを合わせたカジュアルなスタイリングを披露した。

息子もまた、父ヒョンビンと母ソン・イェジンのファッションセンスを受け継いだかのように、デニムジャケットとジーンズを合わせたコーディネートを見せている。

ソン・イェジンは屋外ジムの器具を手で回しながら、息子に見せるかのようなポーズを取っている。母親を見つめる息子の表情はステッカーで隠されているが、その穏やかな雰囲気から、母子の深い絆が感じられる。

（写真＝ソン・イェジンSNS）

なお、ソン・イェジンとヒョンビンは2022年に結婚し、同年11月に息子が誕生した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。