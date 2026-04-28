ファミマ限定「冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」販売開始、とろけるクリームと濃厚抹茶ソースの2層仕立て

八天堂は、「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」を、2026年4月28日から全国のファミリーマート限定で販売開始する。

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◆八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶

発売日:2026年4月28日

販売店舗:全国のファミリーマート(約1万6,400店)

※一部店舗を除く

価格:1個 298円(税込)

ファミリーマートで展開する地域の素材と季節感を大切にした限定商品の企画として好評のフレーバーで、今年4年目を迎える。生産量が少なく希少性とオリジナリティーが高いと言われる島根県出雲市産の抹茶を使用した。

ふんわりしっとり柔らかな生地の中に、深い味わいの出雲抹茶クリームと、コク深い上品な苦みの濃厚な出雲抹茶ソースを入れている。クリームとソースの2層仕立てで、食べ進めるにつれ抹茶の味わいの変化が楽しめる。今回は、外側の抹茶クリームの抹茶使用量を増やし、さらに抹茶の深い味わいを感じられるようにした。

〈島根県出雲市「株式会社桃翠園」の出雲抹茶を使用〉

「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 出雲抹茶」には、島根県出雲市「株式会社桃翠園」が生産した出雲抹茶を使用している。

出雲抹茶 製造過程の様子 イメージ

お茶や抹茶の生産から販売までを一貫して行っている桃翠園は、製品の安全性･品質が国際的に認められるFSSC22000、ISO9001の認証を2022年に取得。取り扱う全てのお茶の品質を鑑定する茶師の岡祐太氏は2022年開催の第69回全国茶審査技術競技大会で優勝し、日本一の茶師として表彰された。

茶師の岡祐太氏