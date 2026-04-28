「新歓で声かけた1女、完全にいけそう」イケメン先輩の“最低発言”に主人公号泣。しかし、その後【予想外の展開】が...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！夢いっぱいで参加した大学の新入生歓迎会。そこで出会ったのは、誰もが振り返るようなイケメン先輩でした。しかし、胸が高鳴る恋の予感の裏には、想像もしなかった本性が隠されていたのです…。

大学に入学して間もない頃、友人に誘われて大規模なサークルの新入生歓迎会に参加しました。初対面の人ばかりで緊張し、部屋の隅で小さくなっていた私。

すると突然、モデルみたいにかっこいい先輩が「大丈夫？楽しめてる？」とやさしく声をかけてくれたのです。

まわりにも人がたくさんいるのに、なぜか私にだけ特別に気を配ってくれる彼。たわいない会話にも笑顔で耳を傾け、「なんか気があいそうだね」と自然に距離を縮めてきました。そんなスマートな姿に、恋愛経験の少なかった私は一瞬でドキドキしてしまったのです。

帰り際には「困ったことあったらいつでも相談して」と言いながら連絡先まで交換。キラキラした大学生活に、まるで少女漫画みたいな恋まで始まりそうで、私は浮かれきっていました。