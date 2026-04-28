◇パ・リーグ 日本ハム2―1西武（2026年4月28日 ベルーナD）

日本ハムが西武に競り勝ち、連敗を4で止めた。この日、1軍に再昇格し「6番・中堅」で4月15日ロッテ戦以来の出場となったカストロが、全打点を挙げる活躍で勝利に導いた。

1点を追う5回に右中間への同点二塁打。1―1の9回、2死走者なしからは左中間へ決勝3号ソロを放った。7回には中堅フェンス際の大飛球をジャンピングキャッチ。再昇格初日から攻守に大暴れで“救世主”となった。

新庄監督は「カッちゃん、上げ時、完璧でした。カッちゃんがいなかったら、ゾッとしましたよね。強いからね、西武さんは。本当に何とか勝ったという感じですよ」と、独特の呼び方で大活躍の助っ人を絶賛。2軍再調整で修正できたことについては「ファームに行って、右ピッチャー（相手）に立ったことじゃないですか。目の慣れ。1本目なんかね、素晴らしい右中間のヒット。あれができるようであればずっとね、試合にも出れるだろうし。少しの間ちょっと見てみたいなっていう、結果を残してくれましたね」と今後も積極起用する考えを明かしていた。