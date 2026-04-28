◇MLB パドレス9-7カブス(日本時間28日、ペトコ・パーク)

パドレスの剛腕守護神・メーソン・ミラー投手が今季初失点を許し、昨季から続く連続無失点記録が34回2/3で途絶えました。

パドレスはこの日、8回までに14安打9得点とカブスから4点のリードを奪います。そして9回には絶対的守護神ミラー投手が登板しました。

しかし先頭のマット・ショー選手に三塁への内野安打で出塁を許すと、続くダンスビー・スワンソン選手には高め163キロの直球を弾かれレフト前ヒット、さらにピート・クローアームストロング選手にはスライダーを打たれライト前ヒットと、3連打で無死満塁のピンチを招きます。

このピンチで迎えたニコ・ホーナー選手は164キロの直球でセカンドゴロに打ち取るものの、この間に3塁ランナーが生還。1点を返され、今季初失点となると、球団記録の連続無失点記録も34回2/3でストップとなりました。

なおも1死1、3塁の場面で、迎えたマイケル・ブッシュ選手に対し、2球目を暴投し2失点目。ただリードは守り切り、ブッシュ選手を全球スライダーを投じてファーストゴロにおさえると、最後はアレックス・ブレグマン選手に対してもスライダー三球で三振に切って落とし試合を締めくくりました。